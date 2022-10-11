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Минпромторг России: российские активы Nissan будут переданы ФГУП «НАМИ»

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В пресс-службе Минпромторга России заявили, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» и они будут переданы ФГУП «НАМИ».
Минпромторг России: российские активы Nissan будут переданы ФГУП «НАМИ»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России «НАМИ». Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Сделка включает опцион на обратный выкуп «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» своей доли, который может быть реализован в течение следующих шести лет.

Как отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, АвтоВАЗ займётся послепродажным обслуживанием автомобилей Nissan и поставкой запчастей.

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

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