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Путин рассказал о попытках помешать связям России и стран Центральной Азии

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Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и государств Центральной Азии.

Как отметил Путин, выступая на первом саммите Россия — Центральная Азия, к активизации всех механизмов взаимодействия между российской стороной и государствами региона подталкивает, в том числе, «усложняющаяся ситуация в мире».

«(Происходят. — RT) попытки со стороны помешать развитию нашей с вами кооперации во многих областях, нарушить складывающиеся на протяжении истории честные связи и тесное взаимодействие в политике, экономике, гуманитарной сфере», — цитирует его ТАСС.

Путин подчеркнул, что в настоящий момент весьма востребованы по-настоящему скоординированные совместные шаги по наращиванию союзничества и стратегического партнёрства.

Ранее в Иране заявили о расширении сотрудничества с Россией.

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