Узнать больше

Политолог Светов объяснил стремление ЕК рассматривать дальнейшие меры против российских СМИ

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Веры Юровой о том, что ЕК рассматривает вопрос о принятии дальнейших шагов в отношении российских «пропагандистских» СМИ.
Политолог Светов объяснил стремление ЕК рассматривать дальнейшие меры против российских СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Они же претендуют на монополию в мире на всё: на то, кого называть демократией, а кого автократией. Монополию на то, по каким ценам люди, производящие свою продукцию, должны продавать её», — считает Светов.

Он добавил, что на Западе «истиной в последней инстанции» считают то, что сказали США.

«Они, конечно, могут вводить ограничения, но существует всемирная сеть. Люди находят иные источники», — высказался собеседник RT.

Ранее стало известно, что в ЕК рассматривают вопрос о дальнейших мерах против российских СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить