Политолог Светов объяснил стремление ЕК рассматривать дальнейшие меры против российских СМИ
- Gettyimages.ru
- © Thierry Monasse
«Они же претендуют на монополию в мире на всё: на то, кого называть демократией, а кого автократией. Монополию на то, по каким ценам люди, производящие свою продукцию, должны продавать её», — считает Светов.
Он добавил, что на Западе «истиной в последней инстанции» считают то, что сказали США.
«Они, конечно, могут вводить ограничения, но существует всемирная сеть. Люди находят иные источники», — высказался собеседник RT.
Ранее стало известно, что в ЕК рассматривают вопрос о дальнейших мерах против российских СМИ.