Политолог Светов объяснил стремление ЕК рассматривать дальнейшие меры против российских СМИ

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление замглавы Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Веры Юровой о том, что ЕК рассматривает вопрос о принятии дальнейших шагов в отношении российских «пропагандистских» СМИ.

«Они же претендуют на монополию в мире на всё: на то, кого называть демократией, а кого автократией. Монополию на то, по каким ценам люди, производящие свою продукцию, должны продавать её», — считает Светов.

Он добавил, что на Западе «истиной в последней инстанции» считают то, что сказали США.

«Они, конечно, могут вводить ограничения, но существует всемирная сеть. Люди находят иные источники», — высказался собеседник RT.

Ранее стало известно, что в ЕК рассматривают вопрос о дальнейших мерах против российских СМИ.