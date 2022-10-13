Польский генерал запаса порассуждал о том, как бы он атаковал Россию на месте ВСУ

Генерал запаса армии Польши Мирослав Ружаньский заявил, что он бы на месте украинского командования приступил к нанесению ударов по территории России, потому что российское руководство «понимает только язык силы».

Об этом он сказал Radio Zet.

По мнению генерала, российская армия не проявляет «рационального военного мышления», потому что «корабельные ракеты бьют по городам».

Он не пояснил свою точку зрения.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда. После этого российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что «польские отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание».