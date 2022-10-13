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Политолог Орлов: правительство ФРГ не идёт ни в какое сравнение с кабинетом Ангелы Меркель

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал выступление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в защиту принятого ей решения закупать у России большие объёмы природного газа
Политолог Орлов: правительство ФРГ не идёт ни в какое сравнение с кабинетом Ангелы Меркель
  • AP

«Нынешнее правительство ФРГ не идёт ни в какое сравнение с кабинетом Ангелы Меркель. Олаф Шольц, как бы обидно это ни прозвучало, не является авторитетным лидером, объединяющим нацию, дальновидным и широко мыслящим политиком», — считает Орлов.

По его мнению, канцлер Германии подвержен влиянию из-за океана и не способен отстаивать интересы рядовых немцев.

«Невозможно себе представить ситуацию, в которой Ангелу Меркель публично оскорбляет посол Украины в Германии, сохраняя после этого свой пост, а также ситуацию, в которой польский президент выступает с требованиями о выплате репараций Германией за ущерб от Второй мировой войны, фактически публично бросая перчатку немецкому канцлеру», — уточнил он.

Орлов уверен, что это наглядно показывает «разницу в масштабе этих фигур».

Ранее Меркель заявила, что уверена в правильности своего решения закупать большие объёмы газа у России.

При этом она напомнила, что «даже в годы холодной войны Россия была надёжным поставщиком энергии».

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