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Дюков заявил о риске распространения потолка цен на нефть на страны ОПЕК+

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Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что введение потолка цен на российскую нефть в дальнейшем могут распространить и на страны ОПЕК+.
Дюков заявил о риске распространения потолка цен на нефть на страны ОПЕК+
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Об этом он сказал на полях международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Первый шаг — введение потолка — может распространяться на нашу нефть, которая добывается в России. Но в принципе следующий шаг просчитывается и прогнозируется: такой потолок может применяться и к той нефти, которую добывают в странах ОПЕК+», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюкова, подобная мера в будущем может также быть применена к сельскохозяйственной продукции, стали и минеральным удобрениям.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.

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