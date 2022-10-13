Дюков заявил о риске распространения потолка цен на нефть на страны ОПЕК+
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал на полях международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Первый шаг — введение потолка — может распространяться на нашу нефть, которая добывается в России. Но в принципе следующий шаг просчитывается и прогнозируется: такой потолок может применяться и к той нефти, которую добывают в странах ОПЕК+», — цитирует его ТАСС.
По словам Дюкова, подобная мера в будущем может также быть применена к сельскохозяйственной продукции, стали и минеральным удобрениям.
Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть вводящим потолки цен на энергоресурсы странам.