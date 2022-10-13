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Раиси: распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии

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Президент Ирана Ибрагим Раиси на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) заявил, что распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии.
Раиси: распространение терроризма и расширение НАТО подрывают безопасность в Азии
  • РИА Новости

«Распространение терроризма в различных странах Азии, а также расширение НАТО подрывают безопасность в регионе», — цитирует его ТАСС.

Раиси отметил, что Иран, в частности, осуждает экономический терроризм и прикладывает все усилия для борьбы с ним.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани выразил уверенность, что украинский кризис стал следствием провокационных действий Соединённых Штатов и НАТО.

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