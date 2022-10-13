Global Times: анонсируя ядерные учения НАТО, Столтенберг проявил страх

В словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о проведении альянсом учений сил ядерного сдерживания прослеживается страх, пишет китайская государственная газета Global Times.

«В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией», — говорится в материале.

Отмечается, что таким образом Столтенберг пытается показать, что альянс пребывает в «превосходном расположении духа».

В газете добавили, что НАТО ведёт Украину к самоуничтожению.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены в ближайшее время провести плановые учения по ядерным силам сдерживания.