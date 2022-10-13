Узнать больше

Global Times: анонсируя ядерные учения НАТО, Столтенберг проявил страх

Короткая ссылка
В словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о проведении альянсом учений сил ядерного сдерживания прослеживается страх, пишет китайская государственная газета Global Times.

«В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией», — говорится в материале.

Отмечается, что таким образом Столтенберг пытается показать, что альянс пребывает в «превосходном расположении духа».

В газете добавили, что НАТО ведёт Украину к самоуничтожению.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО намерены в ближайшее время провести плановые учения по ядерным силам сдерживания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить