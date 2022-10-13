Federalist: инцидент с американской звездой на Украине может привести к ядерной войне

Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине может быть расценен Вашингтоном как повод для прямого конфликта с Россией, который может привести к ядерной войне, заявила обозреватель The Federalist Джордан Бойд.

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — пишет Бойд.

По её словам, если кому-то из знаменитостей причинят вред, Вашингтон воспользуется этим для втягивания США в конфликт.

Она добавила, что большинство американцев не хотят участвовать в том, что может стать третьей мировой войной.

Ранее стало известно, что в США планируется модернизировать свои ядерные вооружения на фоне достижения цели снизить риски развязывания ядерной войны.