МИД России: санкции Японии вызывают недоумение и не останутся без адекватного ответа

Новые санкции Японии против России вызывают недоумение и обязательно вызовут адекватный ответ от Москвы, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Речь идёт о запрете на поставки в Россию материалов, «имеющих отношение к производству химического оружия».

В МИД удивились, что такую «заботу» о недопустимости производства и распространения ОМУ проявляет государство, так и «не утилизировавшее огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в своё время территории КНР».

При этом Россия с 1997 года является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью уничтожила все его запасы.

«Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731», — подчеркнула Захарова.

В августе 2021 года ФСБ рассказала, что Япония планировала в 1945 году применить против Советского Союза бактериологическое оружие, в основе которого были бы в том числе возбудители сибирской язвы.