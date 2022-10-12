Премьер Польши высказался о возможной причастности России к аварии на нефтепроводе «Дружба»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире «Польского радио» заявил, что в случае аварии на нефтепроводе «Дружба» «многие следы ведут в Кремль».

Данное предположение он сделал несмотря на то, что пока даже не понимает, была ли авария случайностью или саботажем, не говоря уже об отсутствии данных о возможных виновных в произошедшем.

«Мы не знаем точно, кто стоит за этой аварией — случайность это или акт саботажа. Соответствующие службы всё расследуют. Конечно, много следов сразу указывают на Кремль, но мы хотим быть очень ответственными и только тогда (когда будет завершено расследование. — RT) подтвердим предположения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Польше обнаружили разгерметизацию на одной из двух ниток участка нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

Вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что утечка на нефтепроводе «Дружба» в Польше является частью мировой энергетической войны.