AFP: Евросоюз согласовал «контуры» военно-тренировочной миссии ЕС для украинских военных

Европейский союз согласовал общие положения «большой военно-тренировочной миссии» для украинских военных, в рамках которой планируется подготовить порядка 15 тыс. бойцов ВСУ в некоторых странах ЕС, сообщает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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«По словам одного из дипломатов, соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров в каждой стране-члене ЕС», — сообщает агентство. Польша и Германия уже заявили о готовности принять участие в программе, рассказали собеседники. Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее сообщил о планах ЕС запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих 17 октября. Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, ЕС будет создавать тренировочные базы для «натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков».