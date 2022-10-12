AFP: Евросоюз согласовал «контуры» военно-тренировочной миссии ЕС для украинских военных
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«По словам одного из дипломатов, соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров в каждой стране-члене ЕС», — сообщает агентство.
Польша и Германия уже заявили о готовности принять участие в программе, рассказали собеседники.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель ранее сообщил о планах ЕС запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих 17 октября.
Как отмечала представитель МИД России Мария Захарова, ЕС будет создавать тренировочные базы для «натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков».