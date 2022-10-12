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В конгрессе США заявили о неспособности Пентагона отследить гиперзвуковые ракеты России

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Американские радары не могут эффективно отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты до поздней стадии их полёта, что делает невозможным их перехват с помощью противоракетных систем. Об этом пишет The Washington Times со ссылкой на доклад конгресса США.
В конгрессе США заявили о неспособности Пентагона отследить гиперзвуковые ракеты России
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«Американские радары не могут отслеживать китайские и российские высокоскоростные ракеты до тех пор, пока они не закончат свой полёт, даже несмотря на то, что новые системы разрабатываются в рамках ускоренной программы гиперзвуковой противоракетной обороны», — пишет газета.

По словам авторов доклада, космические и наземные радиолокационные системы не могут обнаружить гиперзвуковые цели, которые летят со скоростью около 6 тыс. км в час.

Обычные баллистические ракеты при этом движутся по более предсказуемым траекториям, отмечает издание.

В августе заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс сообщила, что в стране работают над средствами защиты от гиперзвукового оружия.

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