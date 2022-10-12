Сийярто: Венгрия не поддержит введение в ЕС потолка цен на российский газ
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Об этом он сказал в перерыве заседания глав энергетических ведомств стран ЕС в Праге.
Как указывает ТАСС, соответствующее заявление Сийярто сделал в своём видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях.
«Мы сохраняем нашу позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на газ является вредным, опасным и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии. Поэтому мы не поддерживаем его ни в коем случае», — сказал он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.