Сийярто: Венгрия не поддержит введение в ЕС потолка цен на российский газ

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона не поддержит введение в ЕС потолка цен на российский газ.

Об этом он сказал в перерыве заседания глав энергетических ведомств стран ЕС в Праге.

Как указывает ТАСС, соответствующее заявление Сийярто сделал в своём видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях.

«Мы сохраняем нашу позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на газ является вредным, опасным и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии. Поэтому мы не поддерживаем его ни в коем случае», — сказал он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб в случае введения западными странами потолка цен на российские энергоресурсы.