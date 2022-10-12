GT: исход конфликта вокруг Украины зависит от решения Европы
- РИА Новости
По её данным, Вашингтон не даёт Брюсселю принимать решения в собственных интересах, а Россия пытается не допустить ситуации, когда Европа превратится в абсолютного вассала США.
В одном из возможных сценариев страны Европы сохраняют независимость от США, в результате чего возможен полноценный диалог между Россией и ЕС.
«Есть и второй путь, который приведёт к расколу Европы на два лагеря: одни страны связывают себя с Вашингтоном, другие выбирают Москву», — сообщили авторы статьи.
Ранее глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.