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GT: исход конфликта вокруг Украины зависит от решения Европы

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Исход украинского конфликта зависит от того, какую сторону займёт Европа. Об этом говорится в статье китайской газеты Global Times.
GT: исход конфликта вокруг Украины зависит от решения Европы
  • РИА Новости

По её данным, Вашингтон не даёт Брюсселю принимать решения в собственных интересах, а Россия пытается не допустить ситуации, когда Европа превратится в абсолютного вассала США.

В одном из возможных сценариев страны Европы сохраняют независимость от США, в результате чего возможен полноценный диалог между Россией и ЕС.

«Есть и второй путь, который приведёт к расколу Европы на два лагеря: одни страны связывают себя с Вашингтоном, другие выбирают Москву», — сообщили авторы статьи.

Ранее глава Европарламента Роберта Метсола высказалась в поддержку поставок тяжёлых вооружений Украине.

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