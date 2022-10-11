Байден пошутил, что стал политиком из-за недостатка квалификации

Американский лидер Джо Байден пошутил, что стал политиком, так как ему не хватило квалификации для того, чтобы стать пожарным или священником.

Он рассказал, что вырос в Клеймонте, штат Делавэр.

Напротив школы имени святой Розы, в которую ходил Байден, была пожарная станция.

«И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь», — приводит РИА Новости слова президента США на мероприятии в Белом доме о предотвращении пожаров.

22 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета прокомментировал перспективу налаживания отношений властей Соединённых Штатов с Россией строчкой из песни американской певицы Тейлор Свифт.