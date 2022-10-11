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Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы турецкого посредничества по Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане перспективы турецкого посредничества по Украине. Об этом в интервью 24TV сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы турецкого посредничества по Украине
  • AFP
  • © Adem ALTAN

«Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (на Украине. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в этом вопросе существует много «подводных камней, ловушек и ям».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получала по дипканалам предложений о переговорах со странами Запада в Турции.

Как сообщал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган проведут встречу в Астане 13 октября.

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