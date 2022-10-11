Эрдоган намерен обсудить с Путиным перспективы турецкого посредничества по Украине
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«Президент Эрдоган обсудит с Путиным наши перспективы, шаги, которые мы можем предпринять для достижения прекращения огня (на Украине. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в этом вопросе существует много «подводных камней, ловушек и ям».
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получала по дипканалам предложений о переговорах со странами Запада в Турции.
Как сообщал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган проведут встречу в Астане 13 октября.