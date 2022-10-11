Евродепутат Мариани: США используют украинский кризис для усиления доминирования в Европе
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Как напоминает РИА Новости, 10 октября, выступая в Нацсобрании Франции, министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что конфликт на Украине не должен привести к ослаблению Европы и доминированию США, которые продают свой СПГ в Европу по цене, в четыре раза превышающей его стоимость для американских потребителей.
Мариани отметил, что министр экономики Франции «наконец отдал себе отчёт» в том, что США используют украинский кризис для усиления доминирования в Европе.
Он также напомнил, что до начала спецоперации России на Украине Москва обеспечивала четверть энергопотребления стран ЕС и поставляла 45% используемого в Европе газа.
«Как только ЕС заявил о намерении сокращать российские поставки, Джо Байден схватился за возможность поставлять американский СПГ на европейские рынки. Первые анонсы были сделаны в марте 2022-го совместно с Еврокомиссией, которая, очевидно, очень плохо проконтролировала эти соглашения», — сказал французский политик.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.
Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.