Во Франции начали понимать, что США используют конфликт на Украине для усиления своего экономического доминирования в Европе, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

Как напоминает РИА Новости, 10 октября, выступая в Нацсобрании Франции, министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что конфликт на Украине не должен привести к ослаблению Европы и доминированию США, которые продают свой СПГ в Европу по цене, в четыре раза превышающей его стоимость для американских потребителей.

Мариани отметил, что министр экономики Франции «наконец отдал себе отчёт» в том, что США используют украинский кризис для усиления доминирования в Европе.

Он также напомнил, что до начала спецоперации России на Украине Москва обеспечивала четверть энергопотребления стран ЕС и поставляла 45% используемого в Европе газа.

«Как только ЕС заявил о намерении сокращать российские поставки, Джо Байден схватился за возможность поставлять американский СПГ на европейские рынки. Первые анонсы были сделаны в марте 2022-го совместно с Еврокомиссией, которая, очевидно, очень плохо проконтролировала эти соглашения», — сказал французский политик.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее признал, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России.

Как в мае отметил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.