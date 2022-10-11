Узнать больше

Путин продлил на год действие указа о контрсанкциях, введённых в 2014 году

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин продлил на весь 2023 год действие указа об ответных экономических мерах, которые были введены ещё в 2014 году и предусматривают продуктовое эмбарго.
Путин продлил на год действие указа о контрсанкциях, введённых в 2014 году
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Такое решение принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, говорится в сообщении Кремля.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Документ в том числе запрещает или ограничивает внешнеэкономические операции по ввозу в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которые произведены в стране, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить