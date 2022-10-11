Путин продлил на год действие указа о контрсанкциях, введённых в 2014 году

Президент России Владимир Путин продлил на весь 2023 год действие указа об ответных экономических мерах, которые были введены ещё в 2014 году и предусматривают продуктовое эмбарго.

Такое решение принято в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, говорится в сообщении Кремля.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 г. действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Документ в том числе запрещает или ограничивает внешнеэкономические операции по ввозу в Россию «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которые произведены в стране, принявшей решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению.