Глава ЕНП Вебер заявил о разобщённом выстраивании странами ЕС своей газовой политики
Вебер подчеркнул, что своей политикой поиска энергоресурсов у Катара и ОАЭ европейские страны повышают спрос и цену на газ.
«Европейцы предлагают всё более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество», — заявил он в беседе с Waz.
Политик также выступил за начало переговоров странами ЕС по заключению долгосрочных контрактов с другими странами с целью снижения цен на энергоресурсы.
Ранее телеканал Das Erste сообщил, что в ходе саммита Европейского политического сообщества в Праге политики не смогли найти пути выхода из энергокризиса.