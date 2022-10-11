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Глава ЕНП Вебер заявил о разобщённом выстраивании странами ЕС своей газовой политики

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Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что добиться снижения цен на энергоресурсы крайне сложно, поскольку страны Европейского союза выстраивают свою газовую политику разобщённо.

Вебер подчеркнул, что своей политикой поиска энергоресурсов у Катара и ОАЭ европейские страны повышают спрос и цену на газ.

«Европейцы предлагают всё более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество», — заявил он в беседе с Waz.

Политик также выступил за начало переговоров странами ЕС по заключению долгосрочных контрактов с другими странами с целью снижения цен на энергоресурсы.

Ранее телеканал Das Erste сообщил, что в ходе саммита Европейского политического сообщества в Праге политики не смогли найти пути выхода из энергокризиса.

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