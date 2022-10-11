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Захарова заявила, что украинский кризис Евросоюз «смастерил сам, своими руками»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе евродипломатии Жозепу Боррелю, что украинский кризис Брюссель «смастерил сам, своими руками».

Таким образом Захарова прокомментировала слова Борреля о том, что благополучие Евросоюза базировалось на дешёвых энергоресурсах из России

Официальный представитель российского МИД в своём Telegram-канале отметила, что ЕС лишился российских энергоресурсов из-за того, что европейская политическая элита действовала исключительно в интересах Вашингтона.

«Весь кризис вокруг Украины Брюссель смастерил сам, своими руками», — написала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз платит бешеные деньги США за газ, лишая свою экономику конкурентоспособности.

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