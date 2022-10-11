GT: постоянные противоречия в словах Байдена демонстрируют хаос во внешней политике США

Американский лидер Джо Байден в ходе своих выступлений постоянно противоречит сам себе, тем самым демонстрируя хаос во внешней политике, проводимой Соединёнными Штатами. Такое мнение выразил журналист Global Times Элиас Сепеда.

В качестве примера обозреватель напомнил о словах Байдена об «угрозе ядерного Армагеддона» из-за конфликта на Украине.

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американский лидер не опирался на данные американской разведки, которая по-прежнему не наблюдает признаков подготовки Москвы к применению ядерного оружия.

«Противоречия сохраняются в заявлениях президента и его команды. Такие противоречия только выявляют хаос внутри политики США, и такой хаос увеличивает риск будущей войны», — подчеркнул Сепеда.

Автор статьи также напомнил о готовности Вашингтона, которую озвучил Байден, оказывать всю необходимую военную помощь Тайваню. При этом в Белом доме заявили, что позиция Соединённых Штатов по Тайваню, которая заключается в невмешательстве во внутренние дела Китая, не изменилась.

Ранее колумнист The Washington Post Меган Макардл заявила, что изменения состояния Байдена за последние десять лет очень заметны, его поведение на публике ставит под сомнение возможность переизбрания.