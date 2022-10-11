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Во Франции осудили попытки США установить экономическое господство за счёт Европы

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Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Соединённые Штаты предпринимают попытки установить экономическое господство путём ослабления европейских стран, воспользовавшись украинским кризисом.

Об этом он заявил в ходе выступления в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).

«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — приводит слова Ле Мэра ТАСС.

По словам политика, США продаёт сжиженный природный газ европейским покупателям в четыре раза дороже, чем американским промышленникам.

Ле Мэр назвал такую ситуацию неприемлемой.

Министр призвал достигнуть более сбалансированных экономических отношений между Вашингтоном и Европой.

Как ранее заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

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