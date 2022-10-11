Во Франции осудили попытки США установить экономическое господство за счёт Европы
Об этом он заявил в ходе выступления в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).
«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», — приводит слова Ле Мэра ТАСС.
По словам политика, США продаёт сжиженный природный газ европейским покупателям в четыре раза дороже, чем американским промышленникам.
Ле Мэр назвал такую ситуацию неприемлемой.
Министр призвал достигнуть более сбалансированных экономических отношений между Вашингтоном и Европой.
Как ранее заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.
Газета The Wall Street Journal писала, что энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.