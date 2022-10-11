Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге 11 октября
Об этом информирует РИА Новости.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, планируется провести двусторонние переговоры в формате один на один.
В мае между Путиным и Аль Нахайяном состоялся телефонный разговор.
Лидеры России и ОАЭ в ходе диалога отметили высокий уровень стратегического партнёрства двух стран и продемонстрировали настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений.