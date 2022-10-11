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Путин проведёт переговоры с президентом ОАЭ в Санкт-Петербурге 11 октября

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Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге во вторник, 11 октября.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, планируется провести двусторонние переговоры в формате один на один.

В мае между Путиным и Аль Нахайяном состоялся телефонный разговор.

Лидеры России и ОАЭ в ходе диалога отметили высокий уровень стратегического партнёрства двух стран и продемонстрировали настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений.

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