Путин и Аль Нахайян договорились о развитии дружеских российско-эмиратских отношений

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Лидеры России и ОАЭ в ходе диалога отметили высокий уровень стратегического партнёрства двух стран и продемонстрировали настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений.

«Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Главы государств также высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее сообщалось, что новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Путин поздравил шейха с избранием на пост президента ОАЭ.