Путин и Аль Нахайян договорились о развитии дружеских российско-эмиратских отношений
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Лидеры России и ОАЭ в ходе диалога отметили высокий уровень стратегического партнёрства двух стран и продемонстрировали настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений.
«Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Главы государств также высказались за продолжение координации по актуальным вопросам международной повестки дня», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее сообщалось, что новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
Путин поздравил шейха с избранием на пост президента ОАЭ.