Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ

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Российский лидер Владимир Путин поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента Объединённых Арабских Эмиратов.
Путин поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием президентом ОАЭ
  • РИА Новости

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что деятельность нового президента ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию дружественных российско-эмиратских отношений и взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях.

«Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

13 мая после продолжительной болезни скончался второй президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян. Ему было 73 года. 

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