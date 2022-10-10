Захарова назвала лицемерием призывы США к мирным переговорам по Украине

За призывами США к мирным переговорам по Украине стоит лицемерие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

По её словам, данные призывы звучат на фоне продолжающихся поставок оружия Киеву.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США желают скорейшего завершения конфликта на Украине и перехода к дипломатическому урегулированию.