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Белый дом: США желают завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров

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США желают скорейшего завершения конфликта на Украине и перехода к дипломатическому урегулированию, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: США желают завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров
  • Gettyimages.ru

По его словам, в США хотят окончания конфликта, который идёт уже слишком долго.

«Нужно, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из этого мирным и дипломатическим путём», — приводит ТАСС слова Кирби в интервью ABC.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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