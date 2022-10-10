Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине перейти к переговорам
- РИА Новости
«Речь идёт о дипломатии», — приводит РИА Новости слова Круппалы на пресс-конференции партии.
По его словам, Украина, Россия и США должны сесть за стол переговоров.
Он отметил, что Германия также поставляет вооружения Киеву и финансово участвует в конфликте.
По его мнению, поставки оружия только способствуют разгоранию противостояния.
Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.
30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.
После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.