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Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине перейти к переговорам

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Украина, Россия и США должны перейти к переговорам, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
Глава АдГ призвал стороны конфликта на Украине перейти к переговорам
  • РИА Новости

«Речь идёт о дипломатии», — приводит РИА Новости слова Круппалы на пресс-конференции партии.

По его словам, Украина, Россия и США должны сесть за стол переговоров.

Он отметил, что Германия также поставляет вооружения Киеву и финансово участвует в конфликте.

По его мнению, поставки оружия только способствуют разгоранию противостояния.

Ранее бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости немедленно начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

30 сентября российский лидер Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

После этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но если в России будет другой президент.

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