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Захарова: французские телеканалы теперь транслируют выступления Путина в прямом эфире

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что французские телеканалы теперь транслируют выступления российского президента Владимира Путина в прямом эфире. 
Захарова: французские телеканалы теперь транслируют выступления Путина в прямом эфире
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале, комментируя утверждения об «информационной блокаде» России.

«Во Франции выступление российского президента теперь дают в прямом эфире. Все французские каналы», — отметила Захарова.

По её словам, французские каналы сами переводят выступления российского президента. Представитель внешнеполитического ведомства России заявила, что российская сторона «о таком даже мечтать не могла, а просто хотела, чтобы корреспондентов RT France пускали в Елисейский дворец».

«И всё. Но, как говорится, насильно мил не будешь», — добавила Захарова.

В начале октября обозреватель National Interest Марк Эпископос заявил, что в послании президента России Владимира Путина в ходе выступления в Кремле не было двусмысленности: страна нацелена на то, чтобы свергнуть миропорядок во главе с Западом.

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