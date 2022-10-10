Главы МИД Индии и Австралии договорились о расширении дипломатического присутствия
«В наших общих интересах расширить наше дипломатическое присутствие в странах друг друга», — цитирует РИА Новости Джайшанкара.
Дипломаты также обсудили ситуацию на Украине, проблемы «Большой двадцатки», Индо-Тихоокеанский регион, Quad, ООН, МАГАТЭ и вопросы климата.
Глава индийского МИД отметил, что Индии, как стране, которая будет председательствовать в G20 с конца 2022 года, важны интересы Австралии.
8 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях совещания глав МИД G20.