Экономист Остапкович объяснил заявление евродепутата от Латвии про отопление зимой
«Депутат сигнализирует, что будут проблемы. Проблемы будут во всех европейских странах, не только в Латвии. Но они знали, на что шли. Они члены ЕС, и Евросоюз так решил, значит, так оно и будет», — отметил эксперт.
Он добавил, что европейские страны заявляют о наполненности газовых хранилищ на 80—90%.
«Эту зиму, если она не будет уж очень крутая, они переживут, а уж как дальше будет идти, это всё будет зависеть от договорённостей ЕС с поставщиками газа», — считает Остапкович.
Ранее депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков поинтересовался у Еврокомиссии, какие меры она может принять для поддержки жителей, сильно страдающих от энергетического кризиса. Он упомянул, что некоторые муниципалитеты в европейских странах могут остаться без отопления этой зимой.