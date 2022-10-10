Экономист Остапкович объяснил заявление евродепутата от Латвии про отопление зимой

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего мэра Риги, депутата Европарламента от Латвии Нила Ушакова о перспективах страны остаться без отопления зимой.

«Депутат сигнализирует, что будут проблемы. Проблемы будут во всех европейских странах, не только в Латвии. Но они знали, на что шли. Они члены ЕС, и Евросоюз так решил, значит, так оно и будет», — отметил эксперт.

Он добавил, что европейские страны заявляют о наполненности газовых хранилищ на 80—90%.

«Эту зиму, если она не будет уж очень крутая, они переживут, а уж как дальше будет идти, это всё будет зависеть от договорённостей ЕС с поставщиками газа», — считает Остапкович.

Ранее депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков поинтересовался у Еврокомиссии, какие меры она может принять для поддержки жителей, сильно страдающих от энергетического кризиса. Он упомянул, что некоторые муниципалитеты в европейских странах могут остаться без отопления этой зимой.