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Глава Еврокомиссии встретится с руководством Эстонии 10 октября

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет 10 октября с официальным визитом в Эстонию, где запланирована встреча с премьер-министром республики Каей Каллас.

Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства, глава ЕК также планирует провести встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.

После этого она вылетит в город Нарва на границе с Россией и посетит пограничный пункт.

16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.

В сентябре власти Эстонии депортировали гражданина России и аннулировали его вид на жительство за участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве.

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