Глава Еврокомиссии встретится с руководством Эстонии 10 октября
Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе правительства, глава ЕК также планирует провести встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом.
После этого она вылетит в город Нарва на границе с Россией и посетит пограничный пункт.
16 августа в Эстонии начались работы по переносу танка-памятника Т-34 в Эстонский военный музей.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что если кто-то из находящихся в Эстонии на основании имеющегося вида на жительство иностранцев выступит против демонтажа советских памятников, то им стоит учесть вероятность аннулирования ВНЖ.
В сентябре власти Эстонии депортировали гражданина России и аннулировали его вид на жительство за участие в акциях по защите мемориала танку Т-34 в Нарве.