Fox News: Байден превратил США в бездонную копилку для Украины

Политика президента США Джо Байдена превратила страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.

«Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины», — сказала ведущая в эфире телеканала, рассуждая о политике США в отношении Афганистана и Украины.

Кампос-Даффи добавила, что заявления американского лидера только нагнетают ситуацию вокруг украинского кризиса.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.