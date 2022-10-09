Fox News: Байден превратил США в бездонную копилку для Украины
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«Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины», — сказала ведущая в эфире телеканала, рассуждая о политике США в отношении Афганистана и Украины.
Кампос-Даффи добавила, что заявления американского лидера только нагнетают ситуацию вокруг украинского кризиса.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.