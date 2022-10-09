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Fox News: Байден превратил США в бездонную копилку для Украины

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Политика президента США Джо Байдена превратила страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, считает ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи.
Fox News: Байден превратил США в бездонную копилку для Украины
  • Gettyimages.ru

«Байден превратил нашу страну в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины», — сказала ведущая в эфире телеканала, рассуждая о политике США в отношении Афганистана и Украины.

Кампос-Даффи добавила, что заявления американского лидера только нагнетают ситуацию вокруг украинского кризиса.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что риторика Байдена спровоцировала начало российской спецоперации на Украине.

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