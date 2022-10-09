Политолог Орлов: введённые против России санкции исчерпали себя
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«Страхи депутата можно понять. С учётом того, что санкции, введённые против России коллективным Западом, исчерпали себя. Ничего не остаётся представителям в ЕП, как пытаться внести разлад в формирующиеся альянсы», — считает политолог.
Он напомнил, что в сентябре Иран вступил в ШОС, а ранее подал заявку на вступление в БРИКС.
«Укрепление антизападных альянсов, направленных на экономическое сотрудничество, на безопасность, оно крепнет и станет ещё крепче в ближайшее время», — высказался Орлов.
Собеседник RT добавил, что поляки особенно обеспокоены происходящим из-за того, что они не являются страной, принимающей решения внутри западного альянса.
«Как страна, практически продавшая душу дьяволу в лице США, они сейчас беспокоятся за сохранение существующего миропорядка, который рушится на глазах», — заключил он.
Ранее стало известно, что в ЕП обеспокоены сотрудничеством России и Ирана на фоне украинского конфликта.