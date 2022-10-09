Политолог Орлов: введённые против России санкции исчерпали себя

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление об обеспокоенности депутата Европарламента, бывшей главы МИД Польши Анны Фотыги укреплением сотрудничества Москвы и Тегерана, в частности в экономической сфере.

«Страхи депутата можно понять. С учётом того, что санкции, введённые против России коллективным Западом, исчерпали себя. Ничего не остаётся представителям в ЕП, как пытаться внести разлад в формирующиеся альянсы», — считает политолог.

Он напомнил, что в сентябре Иран вступил в ШОС, а ранее подал заявку на вступление в БРИКС.

«Укрепление антизападных альянсов, направленных на экономическое сотрудничество, на безопасность, оно крепнет и станет ещё крепче в ближайшее время», — высказался Орлов.

Собеседник RT добавил, что поляки особенно обеспокоены происходящим из-за того, что они не являются страной, принимающей решения внутри западного альянса.

«Как страна, практически продавшая душу дьяволу в лице США, они сейчас беспокоятся за сохранение существующего миропорядка, который рушится на глазах», — заключил он.

Ранее стало известно, что в ЕП обеспокоены сотрудничеством России и Ирана на фоне украинского конфликта.