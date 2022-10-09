В Мексике заявили, что соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе не касается ГЛОНАСС

В Министерстве иностранных дел Мексики рассказали, что соглашение о сотрудничестве в космосе с Россией не затрагивает систему ГЛОНАСС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в документе не предусматриваются действия, связанные с системой ГЛОНАСС и нет прогнозов о том, что это могло бы быть включено в ближайшем будущем.

В мексиканском МИД также отметили, что соглашение находится в процессе утверждения.

Россия и Мексика 29 сентября заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.