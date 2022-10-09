Узнать больше

В Мексике заявили, что соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе не касается ГЛОНАСС

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Мексики рассказали, что соглашение о сотрудничестве в космосе с Россией не затрагивает систему ГЛОНАСС.
В Мексике заявили, что соглашение с Россией о сотрудничестве в космосе не касается ГЛОНАСС
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, в документе не предусматриваются действия, связанные с системой ГЛОНАСС и нет прогнозов о том, что это могло бы быть включено в ближайшем будущем.

В мексиканском МИД также отметили, что соглашение находится в процессе утверждения.

Россия и Мексика 29 сентября заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить