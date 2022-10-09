В Японии проект «Сахалин-1» назвали важным с точки зрения стабильных поставок нефти

Глава японского Министерства экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура в эфире телеканала NHK заявил, что в Японии осознают важность российского проекта «Сахалин-1» с точки зрения стабильных поставок нефти.

По словам Нисимуры, японская экономика на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока.

«Однако проект «Сахалин-1» является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», — приводит слова министра РИА Новости.

Он отметил, что в данный момент показатели объёмов импорта нефти с проекта «Сахалин-1» нулевые.

«Поэтому мы бы хотели прояснить намерения российской стороны и принять решение по конкретным дальнейшим действиям с учётом тесных консультаций с вовлечёнными сторонами», — заключил Нисимура.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении дополнительных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых государств.

Документ предусматривает перевод компании — оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию, как это было с проектом «Сахалин-2».