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В Пентагоне заявили об обстреле американской военной базы в Сирии

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По американской военной базе в Сирии нанесли ракетный удар, никто не пострадал. Об этом сообщило Центральное командование Пентагона.

Отмечается, что боевики запустили реактивный снаряд по посадочной площадке на северо-востоке Сирии, однако по объекту им попасть не удалось.

«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, постройки и оборудование также не получили повреждений.

В данный момент американской стороной проводится расследование инцидента.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.

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