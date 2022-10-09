В Пентагоне заявили об обстреле американской военной базы в Сирии
Отмечается, что боевики запустили реактивный снаряд по посадочной площадке на северо-востоке Сирии, однако по объекту им попасть не удалось.
«Никто из американских или союзных сил не был убит или ранен», — приводит заявление РИА Новости.
Кроме того, постройки и оборудование также не получили повреждений.
В данный момент американской стороной проводится расследование инцидента.
Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.