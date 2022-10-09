В Сербии открылась посвящённая битве под Сталинградом выставка

В сербском городе Панчево открылась посвящённая битве под Сталинградом выставка, сообщил председатель общества сербско-русской дружбы «Славянская уния» Роберт Ресанович.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Выставка «80 лет Сталинградской битве» была открыта в Народном музее в городе Панчево», — рассказал собеседник агентства.

Ресанович уточнил, что на выставке продемонстрированы модели самолётов, оружия, а также 64 подлинные фотографии, датируемые временем освобождения Сталинграда.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.