Узнать больше

В Сербии открылась посвящённая битве под Сталинградом выставка

Короткая ссылка
В сербском городе Панчево открылась посвящённая битве под Сталинградом выставка, сообщил председатель общества сербско-русской дружбы «Славянская уния» Роберт Ресанович.

Об этом он рассказал ТАСС.

«Выставка «80 лет Сталинградской битве» была открыта в Народном музее в городе Панчево», — рассказал собеседник агентства.

Ресанович уточнил, что на выставке продемонстрированы модели самолётов, оружия, а также 64 подлинные фотографии, датируемые временем освобождения Сталинграда.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в подмосковном посёлке Колюбакино перезахоронили останки 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить