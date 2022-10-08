МИД России: поступающие от властей США сигналы сочетают воинственность и намёки на диалог

Поступающие от США сигналы сочетают в себе воинственность и намёки на диалог, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Поступающие... от администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намёки на возможность соответствующего российско-американского диалога», — сказано в заявлении на сайте МИД России.

По словам Захаровой, «невнятицей» в этом отношении отметился госсекретарь США Энтони Блинкен, который заявил, что Соединённые Штаты будут готовы отреагировать, если Россия проявит «сколько-нибудь серьёзные намерения».

При этом ещё две недели Блинкен отрицал возможность «поиска дипломатического решения», добавила представитель российского МИД.

В конце сентября помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что горячая линия связи между Россией и США действует.