Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США

Горячая линия связи между Россией и США действует, в последние дни высокопоставленные представители стран контактировали, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни», — приводит ТАСС слова Салливана, сказанные в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что США хранят конфиденциальность по вопросу содержания переговоров с Кремлём.

Ранее Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов призвали Индию и другие государства убедить Россию завершить специальную военную операцию на Украине.