Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США
- Gettyimages.ru
«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни», — приводит ТАСС слова Салливана, сказанные в интервью телеканалу NBC.
Он отметил, что США хранят конфиденциальность по вопросу содержания переговоров с Кремлём.
Ранее Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов призвали Индию и другие государства убедить Россию завершить специальную военную операцию на Украине.