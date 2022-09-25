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Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США

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Горячая линия связи между Россией и США действует, в последние дни высокопоставленные представители стран контактировали, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил о наличии линии связи между Россией и США
  • Gettyimages.ru

«Да, у нас есть возможность говорить напрямую на высоких уровнях, ясно направлять свои сигналы им и принимать их сигналы, что часто происходило за последние месяцы и даже за последние дни», — приводит ТАСС слова Салливана, сказанные в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что США хранят конфиденциальность по вопросу содержания переговоров с Кремлём.

Ранее Салливан заявил, что власти Соединённых Штатов призвали Индию и другие государства убедить Россию завершить специальную военную операцию на Украине. 

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