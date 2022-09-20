США призвали Индию убедить Россию закончить спецоперацию на Украине

Власти Соединённых Штатов призвали Индию и другие государства убедить Россию закончить специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он сообщил, что у Нью-Дели «давние связи с Москвой», поэтому индийские власти могут «дать сигнал» России с призывом прекратить спецоперацию.

«Мы бы хотели, чтобы в пользу этого высказались все страны мира. Если они хотят, то могут сделать это публично. Они могут, если хотят, сделать это в частном порядке», — приводит ТАСС заявление Салливана.

Ранее в исследовательской службе конгресса США рекомендовали парламентариям обсудить вопрос о мерах, которые могли бы повлиять на российско-индийские отношения.

По мнению аналитиков, торговые связи Нью-Дели с Москвой «вызывают сомнения» касательно роли Индии в качестве партнёра Вашингтона.