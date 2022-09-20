военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

США призвали Индию убедить Россию закончить спецоперацию на Украине

Короткая ссылка
Власти Соединённых Штатов призвали Индию и другие государства убедить Россию закончить специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
США призвали Индию убедить Россию закончить спецоперацию на Украине
  • Gettyimages.ru

Он сообщил, что у Нью-Дели «давние связи с Москвой», поэтому индийские власти могут «дать сигнал» России с призывом прекратить спецоперацию.

«Мы бы хотели, чтобы в пользу этого высказались все страны мира. Если они хотят, то могут сделать это публично. Они могут, если хотят, сделать это в частном порядке», — приводит ТАСС заявление Салливана.

Ранее в исследовательской службе конгресса США рекомендовали парламентариям обсудить вопрос о мерах, которые могли бы повлиять на российско-индийские отношения.

По мнению аналитиков, торговые связи Нью-Дели с Москвой «вызывают сомнения» касательно роли Индии в качестве партнёра Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить