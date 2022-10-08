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Захарова высказалась о заявлении эстонского МИД по поводу ЧП на Крымском мосту

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу о ЧП на Крымском мосту.
Захарова высказалась о заявлении эстонского МИД по поводу ЧП на Крымском мосту
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский благодарил США после взрывов на «Северных потоках».

Ранее Рейнсалу приветствовал ЧП на Крымском мосту и предположил, что за инцидентом могут стоять силы специального назначения Украины.

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