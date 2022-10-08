Захарова высказалась о заявлении эстонского МИД по поводу ЧП на Крымском мосту
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она напомнила, что экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский благодарил США после взрывов на «Северных потоках».
Ранее Рейнсалу приветствовал ЧП на Крымском мосту и предположил, что за инцидентом могут стоять силы специального назначения Украины.