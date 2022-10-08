Глава МИД Эстонии поздравил спецназ ВСУ после ЧП на Крымском мосту
- AFP
«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — цитирует Sputnik Ближнее зарубежье Рейнсалу.
По его словам, власти Украины давно говорили о возможности нанесения удара по Крымскому мосту.
Ранее в СК России сообщили, что владельцем грузовика, который взорвали на Крымском мосту, является житель Краснодарского края, у него дома проходят следственные действия.