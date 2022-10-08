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Глава МИД Эстонии поздравил спецназ ВСУ после ЧП на Крымском мосту

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал ЧП на Крымском мосту и предположил, что за инцидентом могут стоять силы специального назначения Украины.
Глава МИД Эстонии поздравил спецназ ВСУ после ЧП на Крымском мосту
  • AFP

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — цитирует Sputnik Ближнее зарубежье Рейнсалу.

По его словам, власти Украины давно говорили о возможности нанесения удара по Крымскому мосту.

Ранее в СК России сообщили, что владельцем грузовика, который взорвали на Крымском мосту, является житель Краснодарского края, у него дома проходят следственные действия.

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