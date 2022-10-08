Лавров: США должны отказаться от претензий на мировое господство
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
«Реально ли разорвать этот порочный круг? Конечно, да. Для продвижения вперёд Вашингтону необходимо провести серьёзную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты».
Он добавил, что США стоит сделать выводы из провалов попыток вмешиваться в российские внутренние дела.
Ранее Лавров заявил, что НАТО и Европа «пляшут под дудку» Киева, продолжая накачивать его оружием.