Лавров: США должны отказаться от претензий на мировое господство

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разорвать порочный круг в отношениях с США возможно, для этого американская сторона должна отказаться от претензий на мировое господство.

«Реально ли разорвать этот порочный круг? Конечно, да. Для продвижения вперёд Вашингтону необходимо провести серьёзную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты».

Он добавил, что США стоит сделать выводы из провалов попыток вмешиваться в российские внутренние дела.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и Европа «пляшут под дудку» Киева, продолжая накачивать его оружием.