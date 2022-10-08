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Лавров: США должны отказаться от претензий на мировое господство

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разорвать порочный круг в отношениях с США возможно, для этого американская сторона должна отказаться от претензий на мировое господство.
Лавров: США должны отказаться от претензий на мировое господство
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Реально ли разорвать этот порочный круг? Конечно, да. Для продвижения вперёд Вашингтону необходимо провести серьёзную работу над ошибками и отказаться от претензий на мировое господство», — сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и Факты».

Он добавил, что США стоит сделать выводы из провалов попыток вмешиваться в российские внутренние дела.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и Европа «пляшут под дудку» Киева, продолжая накачивать его оружием.

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