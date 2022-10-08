Лавров заявил о сдержанном ответе России на санкционное давление Запада

Россия пока сдержанно отвечает на акты экономической агрессии со стороны Запада, но терпение не безгранично. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, у России есть все возможности для защиты своих национальных интересов.

«Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», — заявил Лавров в интервью для газеты «Аргументы и Факты».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские санкции Евросоюза с кругами ада и посоветовал бесноваться дальше.