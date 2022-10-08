Лавров заявил о сдержанном ответе России на санкционное давление Запада
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По его словам, у России есть все возможности для защиты своих национальных интересов.
«Те, кто разговаривает с Россией языком санкций, должны помнить, что пока мы достаточно сдержанно отвечаем на акты экономической агрессии, но наше терпение не безгранично», — заявил Лавров в интервью для газеты «Аргументы и Факты».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил антироссийские санкции Евросоюза с кругами ада и посоветовал бесноваться дальше.