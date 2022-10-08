Мирошник заявил, что НАТО не возьмёт на себя обязательства по защите Украины
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Для НАТО нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины», — отметил Мирошник.
По его мнению, альянс намерен снабжать Украину оружием и деньгами до тех пор, пока он получает выгоду от затягивания конфликта.
«Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане», — заключил Мирошник.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытаются реализовать планы по уничтожению России руками украинцев.