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Мирошник заявил, что НАТО не возьмёт на себя обязательства по защите Украины

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Глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник выразил уверенность, что для Североатлантического альянса нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Для НАТО нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины», — отметил Мирошник.

По его мнению, альянс намерен снабжать Украину оружием и деньгами до тех пор, пока он получает выгоду от затягивания конфликта.

«Потом просто закончат операцию, как это было в Афганистане», — заключил Мирошник.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что западные страны пытаются реализовать планы по уничтожению России руками украинцев.

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