Gazeta Prawna: в Польше намерены обязать украинских беженцев платить за жильё

Польские власти планируют обязать беженцев с Украины оплачивать предоставленное государством жильё, пишет издание Gazeta Prawna.

Уточняется, что Совет министров намерен одобрить поправки к законодательству, которые бы обязали украинских беженцев платить за предоставляемое жильё.

Речь идёт, в частности, о таких местах размещения беженцев, как общежития и отели, где в данный момент проживает 80 тыс. беженцев.

«Сегодня всё чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и нормально зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несёт государство», — заявил один из представителей польского правительства.

Как ранее сообщала газета The Guardian, 50 тыс. украинских беженцев в 2023 году могут остаться без жилья в Британии.