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Байден проигнорировал вопрос журналистки о Путине и побежал к вертолёту

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Президент США Джо Байден перешёл на бег, когда ему задали вопрос о российском государственном лидере Владимире Путине, сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на котором журналисты провожают Байдена, который должен был улететь на вертолёте.

Журналистка спросила президента, готов ли он поговорить о Путине, однако Байден побежал по лужайке к вертолёту и поднялся на борт.

Ранее Джо Байден не стал исключать возможность встречи с Владимиром Путиным на саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или G20.

Отвечая на вопрос о возможности такой встречи, Байден ответил: «Посмотрим».

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