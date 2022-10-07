Байден проигнорировал вопрос журналистки о Путине и побежал к вертолёту
Агентство опубликовало видео, на котором журналисты провожают Байдена, который должен был улететь на вертолёте.
Журналистка спросила президента, готов ли он поговорить о Путине, однако Байден побежал по лужайке к вертолёту и поднялся на борт.
Ранее Джо Байден не стал исключать возможность встречи с Владимиром Путиным на саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества или G20.
Отвечая на вопрос о возможности такой встречи, Байден ответил: «Посмотрим».