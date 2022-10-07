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Байден поздравил лауреатов Нобелевской премии мира из России, Белоруссии и с Украины

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Президент США Джо Байден поздравил представителей Белоруссии, Украины и России с присуждением им Нобелевской премии мира.

«От лица американского народа я поздравляю Алеся Беляцкого из Белоруссии, украинский Центр гражданских свобод и российскую организацию «Мемориал»* с этой заслуженной наградой», — приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Американский лидер отметил, что лауреаты на протяжении многих лет неустанно боролись за права человека и фундаментальные свободы.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии мира стали российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Ранее стало известно, что Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно.

5 октября Нобелевская премия по химии за 2022 год была присуждена за «развитие клик-химии и биоортогональной химии». Лауреатами стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.

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